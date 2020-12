Raubüberfall auf Tankstelle

Am Dienstag, 08.12.2020, wurde gegen 03.50 Uhr die Angestellte der Aral-Tankstelle in der August-Horch-Straße in Koblenz überfallen.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Dem Mann wurde daraufhin ein Geldbetrag ausgehändigt, den der Täter in einem hellen Stoffbeutel verstaute. Anschließend forderte er die Frau auf, mit ihm das Gebäude zu verlassen. Die Frau musste ihn nach links in Richtung des Rewe-Zentrallagers bis kurz vor der Einmündung „Zur Bergpflege“ begleiten. Dort angekommen, durfte sich die Frau entfernen. Der Täter floh zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Person wurde wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, schwarze Kleidung, Gesicht mit schwarzen Wollschal verdeckt, 30-35 Jahre alt, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



