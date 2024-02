Raubüberfall auf eine Tipico-Filiale

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Der Mann betrat die Filiale mit einem aufgespannten Schirm durch den Haupteingang, bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte übergab ihm daraufhin das vorhandene Geld in einer hell-transparenten Geldmappe mit rotem Reißverschluss. Der Unbekannte verließ die Filiale daraufhin mit einer Beute in mittlerer vierstelliger Höhe.



Personenbeschreibung: Der Täter ist ca. 1,80 m groß, trug eine graue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, schwarze Schuhe und Handschuhe. Er trug außerdem eine helle FFP2-Maske und führte einen aufgespannten, blauen Regenschirm mit kreisrundem, weißem Emblem mit sich. Der Täter sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.



Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Wer hat in diesem Tatzusammenhang etwas beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0651/97792290 entgegen.



