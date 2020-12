Raubdelikt zum Nachteil einer Seniorin

Am 08.12.2020 wurde gegen 09:30 Uhr eine 94-jährige Seniorin von zwei jungen Männern an der Bushaltestelle in der Zeughausstraße, gegenüber dem Moselstadion, zunächst in ein Gespräch verwickelt.

Als sich die ältere Dame von den beiden Männern abwendete, wurde die am Rollator gehende Frau plötzlich zu Boden gestoßen und anschließend ihrer Handtasche beraubt. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer Anfang 20. Einer der Täter trug einen hellen Kapuzenpullover und eine Brille. Beide Männer trugen eine Gesichtsmaske und unterhielten sich zumindest in Teilen in englischer Sprache. Nach der Tat entfernten sich die beiden Täter in Richtung Beneditkinerstraße. Gesucht wird unter anderem eine Zeugin die der älteren Dame nach dem Sturz behilflich war. Die Kriminalpolizei Trier bittet um Zeugenhinweise unter der Erreichbarkeit 0651/9779-2290.



