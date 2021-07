Raub zum Nachteil eines Sparkassenkunden

Trier, Ortsteil Kürenz (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 18.07.2021, wurde um kurz nach 00:00 Uhr ein Kunde der Sparkasse in der Domänenstraße beim Geldabheben mittels einer Waffe beraubt.

Der dunkel gekleidete Täter floh anschließend über die Domänenstraße in Richtung Nellstraße. Die Kriminalpolizei Trier sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Womöglich hat der Täter sich vor der Tat im Umfeld der Filiale aufgehalten. Hinweise an die Kriminalpolizei Trier 0651/9779-2290.



