Raub – Zeugen gesucht

Am gestrigen Donnerstagabend, dem 23. November, gegen 23:10 Uhr beraubte ein bislang Unbekannter einen 16-Jährigen in Konz.

Der unbekannte Täter forderte den Geschädigten in der Schwester-Patienta-Straße, nahe des Bahnhofes Konz-Karthaus auf, ihm seinen Rucksack zu übergeben. Als der Geschädigte der Forderung nicht nachkam, griff der Unbekannte den 16-Jährigen mit einem Messer an und fügte im leichte Verletzungen zu.

Der Geschädigte konnte sich zur Wehr setzten und sich der Situation entziehen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:



- 30-40 Jahre alt,



- 175-180cm groß,



- schlank,



- schwarze lange Haare,



- Vollbart



- schwarze Lederjacke, insgesamt dunkle Kleidung,



- sprach Deutsch mit Akzent



Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



