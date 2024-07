Raub in der Saarstraße

Am Sonntag, 30. Juni, gegen 22:20 Uhr, raubten zwei Männer eine junge Frau in der Saarstraße aus.

Die Frau stand neben der Leyendecker Bastelstube in Richtung Optik Ruschel als zwei Männer auf sie zu kamen, die sich schwarze Tücher über den Mund gezogen hatten. Die Männer sprachen die Frau kurz an, drückten sie gegen die Scheibe der Bastelstube, zerrissen ihr T-Shirt und entwendeten Bargeld aus ihrer Westentasche. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Als ein vorbeifahrendes Auto hupte, flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt.



Die Männer sollen beide russisch gesprochen haben und werden wie folgt beschrieben:



Person 1: 20-30 Jahre alt, 1,80 bis 1,95m groß, schlank, Glatze, kein Bart, Lackschuhe, schwarze Jogginghose



Person 2: 20-30 Jahre alt, etwa 1,55m groß, kräftig, dunkle Haare zur Seite gelegt, weißes T-Shirt mit Aufdruck am Rücken



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, insbesondere der hupende Autofahrer, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



