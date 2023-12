Raub in Altendiez – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, dem 22.11.2023, kam es gegen 06:00 Uhr in Altendiez, in der Straße „Im Petersfeld“, zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 24-jährigen Auslieferungsfahrers, der zum Tatzeitpunkt die Bäckerei im Norma Markt in Altendiez belieferte.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Das Opfer wurde unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und hierbei leicht verletzt. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, etwa 16-25 Jahre alt, ca. 175cm groß. Dieser sprach mit osteuropäischem Akzent und war bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer dunklen Kapuzenjacke und trug eine OP-Maske.

Die Kriminalpolizei Montabaur fragt, wer am Mittwoch in der Zeit von 05:45 Uhr – 06:15 Uhr verdächtige Beobachtungen

im Umfeld des Norma Markts in Altendiez gemacht hat und wer Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben kann? Derzeit ist bekannt,

dass sich dieser dem Norma Markt über die Diezer Str. aus Richtung Altendiez genähert hat.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Montabaur unter Rufnummer

02602/9226-202 oder außerhalb der Bürodienstzeiten an 02602-9226-0



