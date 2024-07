Raub im Palastgarten

Anzeige





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen attackierten mehrere Personen den Mann, der in der Nähe des Kiosks Fußball spielte, und setzten dabei unter anderem ein Pfefferspray ein. Die Personen entwendeten schließlich den Rucksack des Mannes und flüchteten in Richtung Palastgarten. Der Rucksack wurde durch den Geschädigten in der Nähe aufgefunden, es sei jedoch Bargeld daraus gestohlen worden.



Durch Einsatzkräfte der Polizei konnten bereits kurze Zeit später drei tatverdächtige Männer ebenfalls im Bereich des Palastgartens angetroffen, kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen am Freitagvormittag, dem 26. Juli, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, der gegen einen der Verdächtigen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.



