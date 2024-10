Raub auf dem Europaplatz

Am Mittwoch, 2. Oktober, gegen 21:15 Uhr, hielt sich der spätere Geschädigte mit einer Gruppe von sechs Jugendlichen (alle männlich, zwischen 14 und 17 Jahren, arabisches Aussehen) auf dem Europaplatz in Idar-Oberstein auf.

Nachdem einige Jugendliche aus der Gruppe nach der Geldbörse des Geschädigten griffen, entbrannte ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. In deren Folge erhielt der Geschädigte mehrere Schläge von mindestens einem Täter ins Gesicht und ging zu Boden. Die Täter nahmen den Geldbeutel des am Boden liegenden Opfers an sich und flüchteten damit in unbekannte Richtung.



Zeugen, die möglicherweise die Auseinandersetzung oder die flüchtenden Tatverdächtigen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-561-0 zu melden.



