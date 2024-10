Trier

Raub an der Ostallee

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Samstag, 5. Oktober, gegen 21:50 Uhr, beraubten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige einen Mann an der Ostallee in Trier.