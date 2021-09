Trier

Raser auf dem Standstreifen

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Autobahnpolizei in Schweich mit, dass am Freitag, den 03.09.2021, gegen 7:45 Uhr, ein Pkw auf der A64, in Fahrtrichtung Luxemburg, kurz vor der Sauertalbrücke, eine große Anzahl von Fahrzeugen auf dem Seitenstreifen überholt haben soll.