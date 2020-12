Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 12:10 Uhr

Am 27.09.2020 um 07:40 Uhr wurde die Koblenzer Polizei in die Münzstraße, hier in Koblenz gerufen.

Dort randalierte ein betrunkener 45-jähriger Mann vor einer Gaststätte in der er zuvor ein Hausverbot erhielt. Er pöbelte vorbeigehende Passanten an und zeigte sich aggressiv. Durch die Polizeikräfte wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er jedoch nicht nachkam. Da er versuchte, wieder die Gaststätte aufzusuchen und nicht davon abzuhalten war, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell