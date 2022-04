Koblenz/Kesselheim

Randalierer attackiert Rentner in Kesselheim – Zeugen gesucht

Am Samstag, den 02.04.2022, gegen 19:25 Uhr schlug eine bislang unbekannte männliche Person zunächst gegen Außenspiegel von geparkten Pkw in der Kaiser-Otto-Straße in Koblenz-Kesselheim.