Räuberische Erpressung vor dem Humboldt-Gymnasium

Am Samstag, 29. Juni, zwischen 9:20 Uhr und 9:30 Uhr, beraubten drei bislang unbekannte Täter einen jungen Mann vor dem Humboldt-Gymnasium Trier in der Augustinerstraße.

Anzeige

Der Mann befand sich gerade auf dem Nachhauseweg, als die drei Tatverdächtigen ihn ansprachen, sich bedrohlich vor ihm aufbauten und die Herausgabe seines Rucksacks und Handys forderten. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung umgehend nach und die Täter entfernten sich in Richtung Rathaus.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



alle ca. 20 Jahre alt, helle Haut, mitteleuropäisches Aussehen, keine Brille, bekleidet mit Hoodies/Kaputzenpullis, sprachen Deutsch mit leichtem, vermutlich Trierischem Dialekt



Der Haupttatverdächtige: ca. 1,85 m groß, schmales Gesicht, glattrasiert, kurze Haare (ca. 4 cm)



Begleiter 1: ca. 1,85 m groß, Basecap mit „Nike“-Aufschrift



Begleiter 2: ca. 1,75 m groß



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell