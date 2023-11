Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 56-jährige Fahrer befuhr

nach derzeitigem Stand, die L 306, aus Rtg. Bendorf-Stromberg

kommend, in Richtung Bendorf-Sayn. Auf dem kurvenreichen Steilstück,

Rtg. Sayn, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und

stürzte über die Leitplanke. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt

und nach einer Erstversorgung stationär in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter

Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei

Bendorf zu melden, insbesondere zwei Motorradfahrer, die als

Ersthelfer und Zeugen in Betracht kommen. Tel.: 02622/94020, oder

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de.



