Radfahrer angefahren – Junge Frau beraubt – Randalierer ohne Fahrerlaubnis

Ein von hinten herankommendes Fahrzeug touchierte den Radfahrer, der daraufhin im Straßengraben landete und sich Verletzungen in Gesicht zuzog. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Geschädigte war nach dem Unfall glücklicherweise ansprechbar, konnte lediglich aber nur angeben, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt habe, das recht zügig die Straße Richtung Arenberg unterwegs gewesen sei. Er wurde durch einen hinzugezogenen RTW in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet evtl. Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel 0261/103-2510 zu melden.



Mehrere Fahrräder aus Fahrrad-Garage entwendet



Aus einer Fahrrad-Garage im Rohrerpfad in Koblenz-Metternich wurden in der Zeit von Donnerstag, 12.08.21 bis Freitag, 13.08.21, 15:30 h mehrere Fahrräder entwendet. Die Garage ist vom Mosel-Leinpfad gut einsehbar so dass die Polizei hofft, dass sich evtl. Zeugen bei der Polizeiinspektion Koblenz 2, Tel. 0261/103-2911 melden.



Junge Frau beraubt



Im Bereich der Memelstraße/Brenderweg wurde am vergangenen Freitag zwischen 16:30 und 16:45 h eine junge Frau beraubt. Beteiligt seien 3 Männer und eine Frau gewesen, die aus einem Gebüsch hervorgesprungen seien. Während der Haupttäter der Frau das Handy – ein Samsung Galaxy S7 und die EC-Karte raubte, seien die anderen Personen zwischenzeitlich weitergegangen.



Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

- 30-40 Jahre alt,

- ca. 180 cm groß,

- kurze, schwarze Haare,

- trug Schnurrbart,

- kräftige Figur,

- bekleidet mit rotem T-Shirt, schwarzer Jeanshose und Adidas-Schuhen mit weiß-roten Streifen.



Die Tatverdächtigen konnten trotz sofort eingeleiteter, intensiver Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0261/103-2690



Randalierer in der Vorstadt auch noch ohne Fahrerlaubnis unterwegs



Nachdem er am frühen Sonntagmorgen in der Kurfürstenstraße vor dem Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin randaliert hatte, musste einem 38-jährigen Mann zunächst von einer herbeigerufenen Streife der Polizeiinspektion Koblenz 1 ein Platzverweis erteilt werden.

Nachdem sich die Polizeikräfte entfernt hatten, setzte er sich an das Steuer seines PKW's und fuhr ebenfalls davon.

Allerdings, so erfuhren die eingesetzten Beamten, ohne über eine gültige Fahrerlaubnis zu verfügen. Die sofort eingeleitete Fahndung führte auf der A 48 zum Erfolg. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs durch die Autobahnpolizei auf dem Rastplatz „Auf der Zeg“ bestätigte sich nicht nur der Verdacht, dass dem Betroffenen in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Es ergaben sich zusätzlich auch noch Anhaltspunkte für den Genuss von Marihuana.

Im Verlauf der Kontrolle wurde der Betroffene immer aggressiver. Er musste gefesselt werden. Es folgte eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Betäubungsmitteln.



