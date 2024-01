Protestaktionen der Landwirte im nördlichen Rheinland-Pfalz – Polizei Koblenz zieht positive Bilanz

Symbolbild Foto: dpa

Koblenz (ots).



Wie sowohl den vorausgegangenen Pressemitteilungen, als auch den Medien bereits zu entnehmen war, fand am heutigen Montag, 8. Januar 2024 eine Großdemonstration der Landwirte u.a. auch in Rheinland-Pfalz statt.



Im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz wurden über 30 Veranstaltungen und Aufzüge bei den örtlichen Versammlungsbehörden angemeldet.



Bereits in den frühen Morgenstunden kam es wie angekündigt zu Blockaden mehrerer Autobahnzufahrten im nördlichen Rheinland-Pfalz, wie z.B. an der Anschlussstelle Ochtendung an der BAB 48.

Gleichermaßen waren sowohl Bundes- als auch Landstraßen von Blockadeaktionen betroffen.



Wie im Vorfeld mit den Veranstaltern abgesprochen, waren die Blockaden zeitlich begrenzt, sodass die Behinderung des Berufsverkehrs reduziert werden konnte.



Durch den neu eingerichteten WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Koblenz konnte der stetig steigenden Anzahl von Abonnentinnen und -abonnenten in kurzen Intervallen die aktuelle Verkehrssituation beschrieben werden.



Nach diversen Kundgebungen in den Bereichen Mayen, Montabaur und Neuwied verlagerte sich ein Teil der Demonstrationsteilnehmer in den Bereich Koblenz, um an einer dort stattfindenden Kundgebung des Bauern- und Winzerverbands am Kurfürstlichen Schloss teilzunehmen. Andere verließen bereits vorher den Konvoi, um die Heimreise anzutreten.



Über die Gesamtanzahl der Versammlungsteilnehmer bzw. der Fahrzeuge kann keine abschließende Aussage getroffen werden, da neben den Konvois, an denen ca. 1000 Fahrzeuge teilnahmen, weitere Aktionen und Kundgebungen an mehreren Orten gleichzeitig stattfanden und in deren Verlauf immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinzustießen. An einer Versammlung in Bad Ems nahmen beispielsweise ca. 250 Landwirte teil, in Bad Neuenahr wurden ca. 350 Landwirte gezählt.



Die Bilanz der Koblenzer Polizei fällt überwiegend positiv aus. Die Veranstaltungsteilnehmer hielten sich weitestgehend an die erteilten Auflagen, spontane und im Vorfeld nicht angemeldete Blockadeaktionen konnten durch gezielte Ansprache zügig aufgelöst werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell