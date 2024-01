Protestaktion der Landwirte im Rahmen einer Sternfahrt in Neuwied verlief friedlich

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Gemeinsam friedlich zur Vernunft„ statt. Die Versammlung war zuvor durch einen Verbund von Landwirten bei den zuständigen Behörden angemeldet worden.

Die Versammlungsteilnehmer, die aus mehreren Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz angereist waren, sammelten sich gegen 19 Uhr am Treffpunkt “Kirmeswiese" in Neuwied und fuhren von dort aus gegen 20.30 Uhr im Konvoi über die Rheinbrücke ( B 256 ) bis Weißenthurm und wendeten hier, um von dort wieder in Richtung Neuwied zurückzufahren.

Der Konvoi, bestehend aus ca. 500 Fahrzeugen, darunter Traktoren, Lkw und Pkw, erreichte gegen 22.30 Uhr wieder die Stadtgrenze von Neuwied, wo sich die Versammlung schließlich auflöste.

Ein auf der Fahrbahn liegender Heuballen sorgte auf der Rheinbrücke kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen, wobei sich nicht mehr nachvollziehen lässt, ob dieser verloren oder dort vorsätzlich abgelegt wurde.



