Pressemitteilung der Polizei Luxemburg nach Auffinden einer männlichen Leiche

Nachdem am 25. Dezember 2021 in einem Wald in Remerschen (Gemeinde Schengen) die Leiche eines Mannes gefunden wurde, sucht die Polizei nach Hinweisen zur Identität des Verstorbenen.





Der Verstorbene war wahrscheinlich über 70 Jahre alt und etwa 1,68 m groß. Als er gefunden wurde, trug er ein grün-blau kariertes Flanellhemd sowie einen blauen Pullover mit schwarz-roten Streifen am Kragen und an den Handgelenken. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte der Verstorbene zu Lebzeiten wohl Probleme sich fortzubewegen.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Informationen über den Verstorbenen oder über eine Person, die mit dem Verstorbenen übereinstimmen könnte. Hinweise können der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +352 24 460 – 2121 oder per E-Mail

spj.IP-info@police.etat.lu mitgeteilt werden.



Weitere Infos und ein Foto des Toten finden Sie unter

https://police.public.lu/de/appels-publics/temoin-pers-rech/2022/corps-homme-remerschen.html.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell