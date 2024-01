Pressemeldung zur derzeitigen Verkehrssituation auf der A3

Nachdem die Situation auf den Straßen im nördlichen Rheinland-Pfalz bis in den Nachmittag noch als relativ entspannt bezeichnet werden konnte, hat sich dies aufgrund der Witterung insbesondere im Bereich der BAB 3 in den Abendstunden geändert.

Symbolbild Foto: dpa

Teilweise kam und kommt der Verkehr in beide Fahrtrichtung komplett zum Erliegen und es bilden sich kilometerlange Staus. Der Schwerpunkt liegt zwischen den beiden Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied.



Die Technische Einsatzleitung des Landkreises Neuwied befindet sich im Einsatz und alle beteiligten Stellen stimmen die Maßnahmen ab.



Es wird dringend darum gebeten, die A3 zu meiden und nicht aufzufahren, bis sich die Situation entspannt hat. LKW-Fahrer, die derzeit keinen Rastplatz anfahren können, werden gebeten, auf den Standstreifen auszuweichen, um Räum- und Streufahrzeugen sowie sonstigen Einsatzfahrzeugen eine Durchfahrt zu ermöglichen.



Wir bitten, bis auf Weiteres von Anfragen abzusehen. Wir werden am Donnerstagmorgen weiter informieren, auch hinsichtlich etwaiger Unfallzahlen. Nach derzeitigem Stand wurde im Bereich der A3 kein Verkehrsteilnehmer schwerverletzt.



