Pressemeldung vom 28.05.2021: Widerstandshandlung im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

Am Freitag, den 28.05.2021, gegen 18:30 Uhr, wurden in der Kastanienstraße in Lahnstein zwei Personen im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert.



Die Beamten stellten fest, dass ein Elektrokleinstfahrzeug – „E-Scooter“ genannt – nicht den Vorschriften entsprach.

Der Fahrerin des E-Scooters wurde die Weiterfahrt untersagt. Da die Fahrzeug-Führerin zudem keine Papiere mit sich führte, die sie als Eigentümerin legitimierte, wurde der E-Scooter zur Ermittlung der Rechtmäßigkeit des Eigentums sichergestellt.

In diese polizeiliche Maßnahme mischte sich daraufhin ihr Begleiter ein.

Der junge Mann versuchte die Sicherstellung zu verhindern, indem er sich an den E-Scooter klammerte. Er konnte nur durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang von dem Fahrzeug getrennt werden.

Der Mann verhielt sich unkooperativ und setzte sich massiv gegen weitere Maßnahmen der Polizeibeamten zur Wehr. Er wurde auf die Polizeiinspektion Lahnstein verbracht.



Die Beamten wurden u.a. durch Tritte leicht verletzt.



Den jungen Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.



Die Ermittlungen dauern an.



