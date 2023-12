Pressemeldung Stadtgebiet Koblenz für das Wochenende

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Samstag, 23.12.2023, 02:17 Uhr

56077 Koblenz, Helfensteinstraße

Durch einen Zeugen wurde ein PKW Mini Cooper gemeldet, dessen Fahrerin durch ihre unsichere Fahrweise auffiel. Die entsandte Streife konnte die Fahrerin und ihre Beifahrerin im Fahrzeug antreffen. Beide hatten dem Alkohol zugesprochen und die Fahrerin war stark betrunken. Sie wurde zur Dienststelle verbracht und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde eingezogen und eine entsprechende Anzeige vorgelegt. Der PKW verblieb vor Ort, da auch die Beifahrerin stark betrunken war.



2.



Samstag, 23.12.2023, 03:04 Uhr

56068 Koblenz, Florinsmarkt

Zwei Kontrahenten gerieten in der Altstadt zunächst verbal aneinander. Als sich einer der beiden in seiner Ehre verletzt sah, kam es zur Schlägerei. Einer der Streithähne trug eine Platzwunde im Gesicht davon. Die entsandte Streife nahm eine Strafanzeige auf, der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis für den Bereich. Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde ihm die Ingewahrsamnahme angedroht.



Weiterhin nahmen die Kollegen der Polizei Koblenz eine Vielzahl an Ladendiebstählen auf und schlichteten zahlreiche Streitigkeiten.



