Pressemeldung Polizeiinspektion Lahnstein 16.01.2022

In der Sebastianusstraße in Lahnstein kam es am Samstag, 15.01.2022 gegen 12:50 Uhr zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, konnte allerdings kurze Zeit später ermittelt werden. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



2. Im Bereich Emser Straße in Dachsenhausen kam es Zeugenangaben nach in der Nacht zum Freitag, 14.01.2022 zu einem Verkehrsunfall. Ermittlungen zur Folge streifte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug offenbar ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.



3. Ein weiterer Fall des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ereignete sich im Bereich Ahler Kopf in Lahnstein in der Nacht zum Freitag 14.01.2022. Auch hier wurde ein geparktes Kraftfahrzeug beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang/zu den unbekannten Fahrern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, sich telefonisch oder schriftlich auf hiesiger Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein





Telefon:02621-913-0

E-Mail: pilahnstein(at)polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell