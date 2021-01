Pressemeldung Polizei Andernach, Wochenende 29.01.2021 – 31.01.2021 / 12:15 Uhr

Der Sachschaden wird

auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Nach Unfall geflüchtet

Mülheim-Kärlich: In der Zeit, von Freitagmorgen, bis zum frühen

Freitagnachmittag, wurde in der Straße „Unter der Bahn“, ein

abgestellter Pkw Nissan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich

nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Der entstandene

Sachschaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Gebiet der Polizei Andernach

noch 8 weitere Verkehrsunfälle. Hierbei wurde eine Person leicht

verletzt.

Zusätzlich wird auf den bereits am 30.01.2021 erfolgten Pressebericht

der Polizei Andernach zum Verkehrsunfall mit Personenschaden / unter

Alkoholeinfluss, auf der B 412, verwiesen. Rückfragen bitte an:



