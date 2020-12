Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 10:30 Uhr

Dieses wurde zuvor an einer Laterne am Münzplatz, in der Nähe der „Kaffeewirtschaft“, abgestellt und mittels eines Fahrradschlosses abgeschlossen.



Diebstahl aus einer Tasche



Am Montag, den 26.10.2020 kam es im Bereich der Hochstraße 162 in 56070 Koblenz zu einem Diebstahl diverser Gegenstände aus einer abgestellten Tasche.



Sachbeschädigung/ brennende Mülltonnen in Koblenz-Asterstein



In der Nacht zum Dienstag, 27.10.2020, wurden auf dem Schulhofbereich der Albert-Schweitzer-Realschule Plus in Koblenz-Asterstein mehrere brennende Mülltonnen gemeldet. Durch den Einsatz der Berufsfeuerwehr Koblenz konnte der Brand gelöscht werden. Vor wenigen Wochen ereignete sich gleichgelagerter Sachverhalt.



Hinweise zu den o.g. Vorfällen bitte an die PI Koblenz 1, 0261/103-2510.



Brand eines Bauwagens



Am Montag, den 26.10.2020 ereignete sich im Winninger Weg in Koblenz-Güls, oberhalb des Sportplatzes, ein Vollbrand in der dortigen Kleingartenkolonie. Hierbei ist ein Bauwagen völlig ausgebrannt. Die Berufsfeuerwehr Koblenz konnte mit einem Löschtrupp und mehreren vor Ort eingesetzten Kräften den Brand löschen. Die Ursache ist derzeit noch unklar.



Hinweise hierzu bitte an die PI Koblenz 2, 0261/103-2911.



