Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 29.10.2021, 10:00 Uhr bis Sonntag, 31.10.2021, 10:00 Uhr

Verkehrsunfälle



Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf 12 Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden.

In einem dieser Fälle entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Auf die bereits gesteuerte Pressemeldung der PI Bendorf vom 30.10.2021 zum illegalen Kraftfahrzeugrennen auf der B 42 zwischen Bendorf und Neuwied-Engers wird nochmals verwiesen.



Auffahrunfall mit leicht verletzter Person – Bendorf/Rhein, B 42, Fahrtrichtung Vallendar



Am 29.10.2021 gegen 12:00 Uhr befuhren drei Pkw-Fahrer hintereinander die B 42 in der Gemarkung Bendorf/Rhein in Fahrtrichtung Vallendar. Hierbei musste der vordere Pkw-Fahrer seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Auch der zweite Pkw-Fahrer bremste daraufhin seinen Pkw ab. Der dahinter befindliche, 56-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf, wodurch dieser wiederum auf den vor ihm fahrenden, ersten Pkw geschoben wurde. Durch den Auffahrunfall wurde der 32-jährige Fahrer des zweiten Pkws leicht verletzt. Alle drei Pkws wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Zwei der Pkws waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Es entstand hoher Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe befand sich neben der Polizeiinspektion Bendorf auch die Feuerwehr Vallendar im Einsatz. Durch den Verkehrsunfall kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 42.



Verkehrsunfallflucht – Bendorf/Rhein, Parkplatz Kaufland



Am 29.10.2021 touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Bendorf/Rhein beim Ein- oder Ausparken den hinter ihm parkenden Pkw eines 49-jährigen Mannes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Strafanzeigen



Einbruch in Kellerraum – Bendorf/Rhein, Rheinpfad



In der Zeit zwischen 29.10.2021, 20:00 Uhr und 30.10.2021, 15:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Rheinpfad in Bendorf/Rhein ein und entwendeten hieraus zwei Schlüssel. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet.

