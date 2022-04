Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 22.04.2022, 09:00 Uhr bis Sonntag, 24.04.2022, 09:00 Uhr

Verkehrsunfallflucht. Bendorf/Rhein, Alter Weg 2, Parkplatz Lidl Am 23.04.2022 gegen 10:40 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Lidl-Einkaufmarkts in Bendorf/Rhein beim Einparken den rechts neben ihm parkenden Pkw einer 32-jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, welche angaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen älteren Mann gehandelt haben soll, der mit einem silberfarbenen Kleinwagen älteren Baujahres unterwegs war. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bendorf unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Schlägerei im Stadtpark Bendorf – Bendorf/Rhein, Im Stadtpark



Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es im Stadtpark von Bendorf/Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Hierbei wurde ein 34-jähriger Mann grundlos von drei Personen angegriffen und verprügelt.

Im Anschluss flüchteten die drei Personen von der Tatörtlichkeit und konnten auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der 34-Jährige wurde durch den Übergriff glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Zu der flüchtenden Personengruppe liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.



Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-0

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell