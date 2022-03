Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 18.03.2022, 09:00 Uhr bis Sonntag, 20.03.2022, 11:00 Uhr

An der Einmündung Koblenz-Olper-Straße/Engerser Landstraße hielt die Pkw-Fahrerin zunächst ordnungsgemäß am dortigen Stopp-Schild an, um anschließend nach links auf die Koblenz-Olper-Straße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden, 35-jährigen Pkw-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde ein 9-jähriges Kind, welches sich im Pkw der 32-Jährigen befand, schwer-, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die 9-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Pkws entstand Sachschaden. Der Pkw des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



Unterschlagung eines verlorenen Handys – Täter durch Handyortung ermittelt



Am 19.03.2022 gegen 18:00 Uhr erschien ein 58-jähriger Mann auf der Polizeiinspektion Bendorf und teilte mit, dass er sein Handy am heutigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr beim Wandern in der Gemarkung Brey verloren habe. Mittlerweile habe er das Handy im Bereich Bendorf/Rhein orten können. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen konnte das Handy durch den 58-jährigen Mann dann punktgenau in einer Wohnung in Bendorf/Rhein geortet werden. Nach Aufsuchen der Wohnanschrift konnte das verlorene Handy bei einem 31-jährigen Mann aufgefunden werden. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Fundunterschlagung.



