Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende vom 30.08.2024 bis zum 01.09.2024

Beim Eintreffen der Beamten wurde gesehen, dass mehrere Jugendliche aus dem Römerpark in verschiedene Richtungen flüchteten. Vor Ort konnte keine geschädigte Person festgestellt werden, sodass fraglich war, ob es überhaupt zu einer Körperverletzung kam.



Sonderkontrollen im Hinblick auf Veränderungen am KFZ



Am 30.08.2024 zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr wurden Sonderkontrollen der Tuningkontrollgruppe der PI Andernach im Dienstgebiet durchgeführt. Dabei konnten mehrere Verstöße und Straftaten festgestellt werden, die unter anderem zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.



Verkehrsunfallflucht auf der B9 – Fahrer war betrunken und hatte keine gültige Fahrerlaubnis



Am 30.08.2024 gegen 21:20 Uhr befuhr der Geschädigte die B9 in Fahrtrichtung Andernach. Auf Höhe des Industriegebietes von Mülheim-Kärlich näherte sich von hinten ein Pkw, welcher beim Vorbeifahren am Geschädigten seitlich mit diesem kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort. Der Unfallverursacher konnte ermittelt und angetroffen werden. Der 45-jährige Unfallverursacher war alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Kulturnach in Andernach



Am 31.08.2024 ab 19:00 Uhr fand in Andernach die alljährliche Kulturnacht statt, welche rege besucht wurde. Im Veranstaltungsbereich waren mehrere Bühnen aufgebaut, welche zum ausgelassenen Beisammensein einluden. Im Rahmen der Kulturnacht kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Darüber hinaus verlief die Kulturnacht ohne besondere Vorkommnisse.



