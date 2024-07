Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 12.07.2024 – 14.07.2024

Anzeige



Der PKW konnte durch eine hinzugezogene Streife festgestellt und die unsichere Fahrweise weiterhin beobachtet werden. Bei dem anschließenden Anhaltevorgang kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem PKW und dem Streifenwagen. Letztlich hielt der PKW-Fahrer an und es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer aufgrund eines gesundheitlichen Problems sein Fahrzeug nicht mehr sicher führen konnte.

Der 71-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bad Breisig wurde anschließend dem Rettungsdienst zugeführt und durch diesen weiter behandelt.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach.



Trickdiebstahl



Am Samstagmorgen, den 13.07.2024, gegen 04 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in der ED-Tankstelle in Plaidt. Dabei betraten zwei männliche Personen den Verkaufsraum der Tankstelle und versuchten den Verkäufer abzulenken. Als der Mitarbeiter den Verkaufstresen verließ, entnahm eine Person zwei hochwertige Alkoholflaschen. Anschließend verließen sie die Tankstelle und stiegen in ein Fahrzeug, welches eine dritte Person fuhr. Personenbeschreibungen und Lichtbilder der Täter liegen vor.

Am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr erschien erneut eine männliche Person in der Tankstelle und entwendete wieder zwei Flaschen Whiskey. Auch hier liegen Lichtbilder vor. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden.



Serie von Sachbeschädigungen



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden sowohl in Bassenheim – Karmelenbergweg als auch in Mülheim-Kärlich – Mühlheimer Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. An beiden Örtlichkeiten wurden die Spiegel mehrerer geparkter Fahrzeug abgetreten, bzw. mutwillig beschädigt.

In Basseneheim wurde zudem noch ein Blumenkübel und ein Verteilerkasten beschädigt. Hier soll eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe gesehen worden sein.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach.



Streitigkeiten mit Machete



Am Sonntagmorgen, den 14.07.2024, erging gegen 05:20 Uhr die Meldung einer drohenden Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich der Diskothek Echo in Andernach, bei der eine Person auch eine Machete mitführen solle.

Bei Eintreffen der Beamten konnte eine insgesamt sehr aufgeheizte Stimmung vorgefunden werden. Die eigentlichen Kontrahenten waren jedoch mehr vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Machete konnte kurze Zeit später im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach.



