Pressemeldung der PI Simmern vom 05.02. – 07.02.2021

Der Fahrer des Pkw reagierte jedoch nicht auf die

Anhaltezeichen des Streifenwagens und flüchtete zunächst. Nach kurzer

Verfolgungsfahrt in der Ortslage Argenthal hielt der Fahrer plötzlich

an, stieg aus und flüchtet weiter zu Fuß. Der Fahrer konnte jedoch

nach kurzer Verfolgung durch die Beamten gestellt werden. Bei der

Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Mann alkoholisiert

und nicht im Besitz eines Führerscheines war. Gegen ihn wurden die

entsprechenden Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe

entnommen. ------------------------------------------------



Randalierer in Gewahrsam genommen



Ebenfalls in der Nacht zum Samstag mussten Kräfte der Polizei Simmern mehrmals zu einem randalierenden jungen Mann in Argenthal ausrücken. Zunächst wurden mehrfach Ruhestörungen gemeldet, für welche der junge Mann verantwortlich war und durch die Polizei zur Ruhe ermahnt wurde. Als dieser sich jedoch in der Folge weiterhin aggressiv verhielt und auch einen Pkw auf der Straße beschädigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Festnahme leistete der bereits bei der Polizei hinreichend bekannte junge Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen den 26-jährigen Mann wurden daher mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761-9210

pisimmern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell