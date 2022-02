Pressemeldung der PI Bendorf vom 25.-27.02.2022

Ein 75-jähriger Fahrer eines Transporters kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW in der Straße Im Baumbachsgarten beim Vorbeifahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei, sodass der flüchtige Unfallverursacher schnell ermittelt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1300 Euro.



Erneuter Vandalismus an Verkehrsschildern in Vallendar



Am Freitag den 25.02.2022 wurde durch einen Zeugen in der Höhrer Straße in Vallendar zum wiederholten Male ein Verkehrsschild aufgefunden, das zuvor abgerissen oder demontiert wurde. Da es in der vergangenen Zeit bereits des Öfteren zu gleichgelagerten Delikten kam, bittet die Polizei in Bendorf zu Täterhinweisen unter der Tel.-Nr. 02622 – 94020.



Wohnungseinbruch in Vallendar



Am 26.02.2022 in der Zeit von 08:50 bis 10:45 Uhr kam es in Vallendar in der Heerstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter 02622 – 94020 entgegen.



