Pressemeldung der PI Bendorf vom 22. und 23.01.2022

Unfall mit verletztem Radfahrer in Vallendar Am 22.01.2022 um 10:15 Uhr kam es auf dem LIDL-Parkplatz in der Rheinstraße in Vallendar zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Beide Fahrzeugführer hatten sich gegenseitig auf dem Parkplatzgelände übersehen und kollidierten miteinander. Der 56-jährige Radfahrer wurde durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt und die Sachschäden an beiden Fahrzeugen waren gering.



Ingewahrsamnahme eines alkoholisierten Randalierers



In der Nacht vom 22. auf den 23.01.2022 beschäftigte ein amtsbekannter Störer die Polizei gleich mehrfach. In der Zeit zwischen 01:10 Uhr und 03:00 Uhr wurden durch mehrere Anrufe Ruhestörungen und Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Vallendarer Straße in Bendorf gemeldet. Da sich der verantwortliche 28-jährige Unruhestifter den Beamten gegenüber gewohnt aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht bei der Polizei.



