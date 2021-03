Pressemeldung der PI Bendorf vom 12.-14.03.2021

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Einbiegen in die Alte Vallendarer Straße eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ermittlungen zu den aufgefundenen Fahrzeugteilen ergaben, dass es sich um einen Renault Traffic 2, einen Opel Vivaro oder einen Nissan Primastar handeln muss, der an der Beifahrerseite ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 entgegen.



Verkehrsunfallflucht in Vallendar



Am 12.03.2021 um 12:45 Uhr kam es auf dem REWE-Parkplatz in der Hellenstraße in Vallendar zu einer Unfallflucht durch ein misslungenes Einparkmanöver. Da der Hergang auf der Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, handelt es sich bei dem flüchtigen Verursacher um einen blauen Opel Kleinwagen, der selbst vorne rechts beschädigt sein dürfte. Am geparkten PKW, einem schwarzen PKW Audi, entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 entgegen.



Einbruch in Imbiss beim Rewe-Markt in Bendorf



In der Nacht vom 12.03. auf den 13.03.2021 wurde in die Imbissbude am Rewe-Markt in der Engerser Straße in Bendorf eingebrochen. Unbekannte Täter brachen dazu das Schloss auf und entwendeten aus dem Innenraum ein 200 Liter Fass mit Altfett. Zeugen, die zu der Tat oder dem Stehlgut ermittlungsdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Der Sachschaden kann zwar als gering eingestuft werden, jedoch ist dies bereits der zweite Fall nach einer gleichgelagerten Tat im Januar 2021.



Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person



Am 13.03.2021 um 14:24 Uhr kam es auf der Rheinstraße/B42 in Vallendar in Richtung Urbar zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Vor einer dortigen Ampelanlage musste ein vorausfahrender PKW-Fahrer abbremsen, was die nachfolgende PKW-Fahrerin zu spät erkannte und auf das Heck des Vorausfahrenden auffuhr. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt und an beiden PKW entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.



Verstoß nach dem Waffengesetz bei Verkehrskontrolle



Am 13.03.2021 um 22:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bendorf einen PKW-Fahrer im Gilgenborn in Vallendar. Dabei wurde festgestellt, dass der 18-jährige Westerwälder aus der VG Ransbach-Baumbach ein verbotenes Butterfly-Messer zugriffsbereit in seinem Wagen mitführte. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, da es sich bei dem Messer um einen verbotenen Gegenstand handelt. Das Messer wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



