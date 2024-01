Presseerstmeldung zur Brandentwicklung im Kiosk der Rastanlage Sessenhausen

Gegen 12.10 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur durch die integrierte Leitstelle Montabaur über eine unklare Brandentwicklung im Kiosk der Rastanlage Sessenhausen, BAB 3, KM 70,540, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, in Kenntnis gesetzt.

Durch die erst eintreffenden Fahrzeuge der Feuwerwehr wurde eine unklare Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich der Kiosk festgestellt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell an. Über die Rauchentwichklung bzw. Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Zufahrt zur Rastanlage ist derzeit nicht möglich.



Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen.

Es wird nachberichtet.



