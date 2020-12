Die Polizei befindet sich derzeit in der Unfallaufnahme. Nach bisherigen Erkenntnissen begann ein Lkw seine Fahrt in Höhe der Westfalen-Tankstelle in Plaidt und beschädigte dort sowohl Einrichtungen auf dem Tankstellengelände, als auch ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Ortschaft Plaidt fort und verursachte auch dort mehrere Schäden, bis der Lkw mit einem Baum kollidiert und nicht mehr fahrbereit ist. DRK und Feuerwehr sind vor Ort. Von schweren Personenschäden wird derzeit nicht ausgegangen, die Sachschäden dürfte in den 5-stelligen Bereich gehen. Ermittlungen auch bezüglich der Fahrtüchtigkeit des Lkw-Fahrers dauern an.



Rückfragen bitte an:



Rückfrage bitte an:

Polizeiinspektion Andernach



Tel. 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell