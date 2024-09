Presse-Erstmeldung Austritt von Flüssiggas

Anzeige

dem Austritt von Flüssiggas an der Raiffeisentanktstelle in Kastellaun statt. Betroffen ist ein tankstelleneigener Flüssiggastank. Aus noch nicht geklärter Ursache strömt weiterhin Gas aus, so dass entsprechende Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei getroffen werden, um die anhaltende Gefahrenlage zu minimieren bzw. zu beseitigen. Neben der bereits erfolgten Evakuierung der unmittelbar angrenzenden Gebäudlichkeiten wurde bereits die Bopparder Straße und jetzt auch die B 327 gesperrt. Die Straßenmeisterei wird entsprechende Umleitungsstrecken ausweisen.



Rückfragen bitte an:



Polizei Simmern

Pressestelle / Sachbereich Einsatz



Telefon: 06761/921-210 oder 211



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell