Pressebericht Wochenende 12.-14.01.24

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa



Gegen 09.00 Uhr stürzte in Lahnstein in der Bahnhofstraße ein Radfahrer, der sich dabei leicht verletzte.

Auf der B 49 von Neuhäusel Richtung Koblenz kollidierte ein PKW mit Anhänger, der die linke Fahrspur befuhr, zunächst mit einem anderen PKW und anschließend mit der Schutzplanke. Dabei wurde ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt.



Fahren ohne Versicherungsschutz



Am frühen Sonntagmorgen, den 14.01.24 gegen 00.55 Uhr, bemerkte ein Streifenwagen der Polizei Lahnstein einen Rollerfahrer (Kleinkraftrad), der in Koblenz in der Ellingshohl der Streife entgegenkam und keinen Helm trug. Der Rollerfahrer sollte einer Kontrolle unterzogen werden, missachtete aber die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete in die Julius-Leber-Straße. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Der Rollerfahrer konnte letztendlich zwischen den Pollern über die von-Witzleben-Straße Richtung Asterstein flüchten.



Der Rollerfahrer ist männlich, ca. 20 Jahre alt, hat eine schmale Statur und trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze sowie helle Schuhe.



Im Rahmen der Fahndung wurde der Roller – es handelt sich um eine Kreidler „Jigger 50“ – dann an einem Feldweg an der Ellingshohl parkend festgestellt. Der Roller weist erhebliche Beschädigungen auf, so dass er eigentlich nicht mehr verkehrstüchtig ist.

Der Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden.



Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer des Rollers.



Sachbeschädigungen und Bedrohung



Am Samstagabend, den 13.01.24, gegen 20.40 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein zunächst eine Sachbeschädigung an PKW in der Mittelstraße in Koblenz-Horchheim gemeldet. Nach Zeugenangaben habe eine männliche Person zwei Außenspiegel von zwei PKW beschädigt und habe sich dann entfernt.



Kurz darauf sei ein anderer Mann zu der Anschrift der Zeugen gekommen und habe an deren Haustür geschlagen, so dass diese beschädigt wurde.

Der Mann hatte vorher einen Streit mit dem Bruder des Täters der Sachbeschädigung. Weiterhin habe der Mann die Zeugen beleidigt und mit Gewalt bedroht. Warum dies geschah und ob der Mann die Zeugen verwechselte bedarf weiterer Ermittlungen. Der Mann konnte ermittelt werden und wurde an seiner Wohnnaschrift aufgesucht. Ihm wurde ein Platzverweis für den Bereich der Wohnanschrift der Zeugen erteilt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.



Der Täter der Sachbeschädigung meldete sich später bei der Polizei Lahnstein und räumte seine Schuld ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell