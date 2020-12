Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 09:00 Uhr

In drei Fällen wurden Unfallbeteiligte bei einem Unfall leicht verletzt.



Daneben wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Diebstahl erstattet.



Lahnstein



Sachbeschädigung an PKW



In der Nacht vom 30. auf den 31.10.20 wurde durch unbekannte Täter ein schwarzer Mercedes Benz in der Straße „Im Bauerntal“ an mehreren Stellen zerkratzt. Am PKW entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



Koblenz



Sachbeschädigung an Mülltonne



Im Rahmen der Streife kann in der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2020 gegen 00:12 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Str. auf der Pfaffendorfer Höhe eine in Vollbrand stehende Papiermülltonne festgestellt werden. Der Brand konnte durch die verständigte Berufsfeuerwehr Koblenz schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde der Papiermüllcontainer beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. In den zurückliegenden Tagen wurden nun bereits zum wiederholten Male Müllcontainer im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Str./Carlo-Mierendorff-Str. auf der Pfaffendorfer Höhe angezündet. Wer Hinweise auf tatverdächtige Personen geben kann oder verdächtige Personen zur Nachtzeit in dem o.a. Bereich feststellt wird gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



