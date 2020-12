Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 06:50 Uhr

Lahnstein



Verkehrsunfall mit Flucht eines grauen PKW



Am 26.09.2020 gegen 08:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Adolfstraße/Westallee zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der 58-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Motorroller die Adolfstraße in Lahnstein in Richtung Rudi-Geil-Brücke. Im o.a. Kreuzungsbereich kam ihm ein grauer PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rollerfahrer stark abbremsen, woraufhin er auf regennasser Fahrbahn zu Fall kam. Der Fahrer des grauen PKW setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Westallee fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte blieb beim Sturz unverletzt. Nur am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Personen die Hinweise auf den grauen PKW oder den verantwortlichen Fahrer/die verantwortliche Fahrerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



