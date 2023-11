Pressebericht Polizeiinspektion Lahnstein 06.10.2023 – 08.10.2023

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Tatzeit kann zwischen 05.10.2023 21:00 Uhr und 06.10.2023 08:00 Uhr eingegrenzt werden.



Weiterhin kam es auf besagtem Campingplatz in der Nacht auf Sonntag zu zwei versuchten Diebstählen. Zeugenangaben nach wurde der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit.



Sachbeschädigung an Aufsitzrasenmäher/Diebstahl von Kraftstoff



Im Zeitraum 05.10.2023, 17:00 Uhr bis 06.10.2023 09:30 Uhr kam es in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Koblenz auf einer dort freizugänglichen Fläche zu einer mutwilligen Beschädigung eines Aufsitzrasenmähers. Aus einem weiteren Aufsitzrasenmäher wurde eine geringe Menge Kraftstoff abgepumpt.



Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42



Am 06.10.2023 kam es gegen 13:30 Uhr auf der B42 im Abfahrtsbereich Oberlahnstein zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem PKW den Auffahrtsbereich der B42 und habe beabsichtigt auf die Bundesstraße nach links in Fahrtrichtung Braubach aufzufahren. Hierbei missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt einer 43-jährigen PKW-Fahrerin, welche die Bundesstraße 42 von Braubach in Fahrtrichtung Koblenz befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzten sich bei Fahrerinnen und wurden nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Trunkenheit im Straßenverkehr- alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs



Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Lahnstein wurde am 06.10.2023 gegen 23:00 Uhr beim 41-jährigen Mann deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,75 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.



Brand in Lahnstein- Wohnhaus beschädigt



In der Nacht zum Sonntag, 8. Oktober 2023 kam es gegen 01:54 Uhr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Hungergasse in Lahnstein. Zur Brandursache können abschließend noch keine Angaben gemacht werden. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es auf der Terrasse zu einem Brand, wodurch Garteninventar als auch ein Rollladen und die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr Lahnstein löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.



In allen Fällen hat die Polizei Lahnstein ihre Ermittlungsarbeit aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.



