Pressebericht Polizei Lahnstein, 25.03.2022-27.03.2022, 15:30 Uhr

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder per E-Mail: PILahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Einbruch in Einfamilienhaus



Die Polizei Lahnstein hat Ermittlungen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Braubach aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter am Freitag, 25.03.2022 in der Zeit zwischen 16:00 – 19:00 Uhr Zutritt zum Objekt in der Charlottenstraße. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder per E-Mail: PILahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Ladendiebin beobachtet



Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am vergangenen Freitagabend, 25.03.2022 gegen 20:00 Uhr eine 29-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie in einem Warenhaus in Lahnstein mehrere Kosmetikartikel in ihrer Jackentasche verstaute. Nach Tatausführung versuchte die Beschuldigte das Geschäft zu verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Zeuge sprach die Täterin an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Dame muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.



Nach Feier in Streit geraten



Im Rahmen von Familienfeierlichkeiten kam es am frühen Morgen des 27.03.2022 gegen 07:00 Uhr zu Streitigkeiten unter den Gästen. In Folge dessen trat der 32-jährige Beschuldigte eine Scheibe im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein. Da sich die Streitigkeiten vor das Anwesen verlagerten, meldeten mehrere Anwohner den Sachverhalt. Die eingesetzten Beamten nahmen schließlich den Sachverhalt auf und stellten den Familienfrieden wieder her. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Streit unter WG-Bewohner eskaliert



Aufgrund einer gemeldeten Bedrohung wurde im Handerweg in Lahnstein am heutigen Sonntag, 27.03.2022 gegen 14:20 Uhr ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es innerhalb einer Wohngemeinschaft zu Streitigkeiten. In der Folge bedrohte der 30-jährige Mann seinen Mitbewohner mittels eines Messers. Es wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621/913-0

PILahnstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell