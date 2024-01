Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 26.01.2024, 06:00 Uhr – So., 28.01.2024, 12:00 Uhr

Pkw unter Alkoholeinfluss geführt Bendorf: Am Samstagmorgen, gegen 00:28 Uhr, wurde in der Concordiastraße ein Pkw auf Grund seiner unsicheren / auffallenden Fahrweise durch die Polizei Bendorf kontrolliert.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei wurde beim

47-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter

Alkoholtest bestätigte dies. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt

untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein

beschlagnahmt.



Geparkten Pkw beschädigt, Zeugenaufruf

Vallendar: Im Zeitraum, von Freitagnachmittag, gegen 14:30 h, bis

Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde in der Burgstraße, auf einem

dortigen Parkplatz, ein geparkter Pkw Mazda beschädigt. Der

Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der

Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden am Pkw Mazda wurde auf

mehrere Hundert Euro beziffert.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



Weitere Verkehrsunfälle im Gebiet der Polizei Bendorf

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei

Bendorf noch 8 weitere Verkehrsunfälle. Bei einem dieser

Verkehrsunfälle wurde ein Fußgänger verletzt, hierzu wird auf den

bereits erfolgten Pressebericht vom 27.01.2024 (Vallendar) verwiesen.



