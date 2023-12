Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 17.11.2023 – So., 19.11.2023, 12:15 Uhr

ARCHIV – ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Schrecklicher Fund in einem Mehrfamilienhaus von Detmold. Eine Mutter und ihr Kind sind tot. Eine Mordkommission ermittelt. (zu dpa vom 12.09.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Zu

dieser Zeit befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit eingeschaltem

Fernlicht diesen Bereich. Hierdurch wurde die Fußgängerin nach

derzeitigem Ermittlungsstand geblendet, in dessen Verlauf sie zu Fall

kam und leicht verletzt wurde.



Radfahrer bei Unfall verletzt

Bendorf: Am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger

Radfahrer die Hafenstraße. Hier verlor er im Bereich der dortigen

Schienen die Kontrolle und kam zu Fall. Der Radfahrer wurde hierbei

verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht.



Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Gebiet der Polizei Bendorf wurden im Berichtszeitraum noch 4

weitere Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde.



Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Polizei Bendorf

Bendorf: Am Freitagnachmittag, wurde im Zeitraum, von ca. 14:00 Uhr -

ca. 19:00 Uhr, durch die Verkehrsdirektion Koblenz, zur Reduzierung

der Hauptunfallursache Geschwindigkeit, eine Geschwindigkeitsmessung

auf der B 42, in Fahrtrichtung Koblenz durchgeführt. Bei der

5-stündigen Kontrolle, befuhren knapp 5.300 Fahrzeuge die B 42 in

Rtg. Koblenz. In diesem Zeitraum wurden davon 380 Fzg. mit überhöhter

Geschwindigkeit festgestellt, wobei der Tagesschnellste, bei

erlaubten 100 km/h, mit 152 km/h, zu beklagen war.



