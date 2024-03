Pressebericht Polizei Bendorf, Fr., 01.03.2024 – So., 03.03.2024, 12:00 Uhr

Bendorf (ots).



Diebstahl eines Kraftfahrzeugs

Bendorf: Am Freitagabend, wurde im Zeitraum von 22:45 Uhr, bis ca.

23:47 Uhr, in der Koblenz- Olper-Straße, durch bisher unbekannte

Täter, ein schwarzer Jaguar Land Rover, mit MY-Kennzeichen entwendet.

Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622-94020, oder

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Bendorf

Im Zeitraum, vom späten Freitagnachmittag, bis zum frühen

Samstagmorgen, wurden im Dienstgebiet der Polizei Bendorf, gezielte

Verkehrskontrollen, zur Steigerung der Verkehrssicherheit,

durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden 2 Strafanzeigen

vorgelegt, da 2 E-Scooter-Fahrer (15 Jahre und 18 Jahre alt) mit

nicht versicherten Fzg. unterwegs waren. Darüber hinaus wurde ein 32

-jähriger Fahrer eines Fahrzeuggespannes kontrolliert, der nicht im

Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, auch gegen ihn wurde

ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Des Weiteren mussten mehrere Verkehrsverstöße geahndet werden, da 4

Personen nicht angeschnallt waren und ein Kind ohne jegliche

Sicherung befördert wurde. Auch mehrere Kontrollaufforderungen wurden

ausgestellt, da die Fzg. nicht ordnungsgemäß waren.



Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss – sowie zusätzliche Strafanzeige

gegen den Beifahrer

Bendorf: Am Sonntagmorgen, gegen 01:25 Uhr, wurde in der

Koblenz-Olper-Straße, ein 26-jähriger Pkw-Fahrer einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten Anzeichen auf

Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Ein durchgeführter

Schnelltest bestätigte dies. Dem Fahrer wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der Fahrer

keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des

weiteren Verfahrens, eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Bei dem ebenfalls 26-jährigen Beifahrer wurden

Betäubungsmittelutensilien vorgefunden. Gegen ihn wurde ein

entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Verkehrsunfall – Zweiter Unfallbeteiligter gesucht

Bendorf: Am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, wurde eine

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Straße „Hinter Lenchens Haus“

gemeldet. Im Rahmen der weiteren Aufnahme konnte ein beteiligter Pkw

KIA ermittelt werden. Der zweite, bisher unbekannte Pkw, entfernte

sich vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang dauern an.

Hinweise zum Verkehrsunfall werden an die Polizei Bendorf, Tel.:

02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten



Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Berichtszeitraum ereigneten im Dienstgebiet der Polizei Bendorf

noch 5 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand

verletzt wurde.



