Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 12:10 Uhr



Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30-jährigen Mann mit

Dreitagebart, gehandelt haben.

Hinweise werden an die Polizei Andernach Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Vorderes Kennzeichen entwendet

Kruft: In der Schulstraße wurde an einem abgestellten Pkw, im

Zeitraum von Samstagabend, bis Sonntagvormittag, das vordere

Kennzeichen MYK-HC56, entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei

Andernach insgesamt 17 Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde. Rückfragen bitte an:



Rückfragen von Pressevertretern an:

Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell