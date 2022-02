Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 18.02.2022 – So., 20.02.2022, 12:30 Uhr

Aus dem Inneren wurden Bargeld und Zigaretten

entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Ohne Versicherungsschutz mit Pkw unterwegs

Weißenthurm: Am frühen Freitagnachmittag wurde in der Brückenstraße

ein Pkw Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde

festgestellt, dass der Pkw der 40-jährigen Fahrerin wegen fehlendem

Versicherungsschutz zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Weiterfahrt

wurde untersagt, die Kennzeichen entsiegelt und ein entsprechendes

Strafverfahren eingeleitet.



Sachbeschädigungen am Rathaus und Sozialamt

Andernach: In der Nacht von Freitag, auf Samstag, wurde eine Scheibe

am Sozialamt der Stadt Andernach beschädigt. Der 31-jährige

Verursacher erschien im Anschluss selbst bei der Polizei Andernach.

Auf Grund seines gezeigten Verhaltens wurde er in eine Klinik

eingeliefert. Zusätzlich wurden in derselben Nacht auch Scheiben am

Rathaus der Stadt Andernach beschädigt. Auch hier richtet sich der

Verdacht gegen den o.g. Verursacher.

Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Fußgängerin bei Unfall verletzt, Unfallverursacher flüchtig

Andernach: Wie erst am Freitagvormittag bekannt wurde, ereignete sich

bereits am Donnerstag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin

verletzt wurde. Am Donnerstag, gegen 11:40 Uhr, wollte eine

62-jährige Fußgängerin mit ihrem E-Scooter schiebend, den

Zebrastreifen in der Merianstraße überqueren. Hierbei wurde der

E-Scooter von dem Pkw gestreift, wodurch die Fußgängerin zu Fall kam.

Die 62-Jährige wurde hierbei verletzt. Der verursachende Pkw

flüchtete im Anschluss. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um

einen Pkw der Marke Citroen gehandelt haben.

Zwei Personen bei Zusammenstoß leicht verletzt

Kruft: Am Freitagmorgen, stießen auf der B 256, zwei Pkw zusammen.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kam von der Bundesautobahn 61 und wollte

auf die B 256 auffahren. Hierbei stieß er mit dem Pkw eines

31-jährigen Mannes zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide

Personen verletzt und nach einer Erstversorgung in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt, es entstand

ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich.



Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Plaidt: Am Freitagmorgen wollte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer, von der L

117, auf die Bundesautobahn 61 abbiegen. Hierbei übersah er einen

entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Mannes. Beide Pkw stießen

zusammen. Der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht

verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich,

beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.



Nach Zusammenstoß geflüchtet

Mülheim-Kärlich: Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr,

bis gegen 14:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der

Industriestraße, ein geparkter Pkw BMW im Heckbereich beschädigt. Der

Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der

Fußgängerin bei Unfall verletzt

Andernach: Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer befand sich auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Koblenzer Straße. Damit eine neben ihm

stehende 52-Jährige besser in ihren Pkw einsteigen konnte, rollte er

mit seinem Pkw langsam aus der Parklücke heraus. Hierbei verletzte er

die 52-Jährige, die auch zu Fall kam. Die Verletzte wurde zur

weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Dienstgebiet der Polizei Andernach wurden im Berichtszeitraum noch

9 weitere Verkehrsunfälle aufgenommen.



Geparkter Pkw mutwillig beschädigt

Mülheim-Kärlich: Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 18:50 Uhr, bis

gegen 21:20 Uhr, wurde in der Bergstraße ein geparkter Pkw Seat durch

bisher unbekannte Täter beschädigt. Die Beifahrerseite wurde

verkratzt und ein Hinterreifen zerstochen.

Auswirkungen Sturmtief

Im Dienstgebiet der Polizei Andernach kam es auf Grund des Sturmtiefs

am Freitagabend, -nacht zu mehreren Einsätzen, hier kam es teils zu

umgestürzten Bäumen. Die örtlichen Feuerwehren und die

Straßenmeisterei waren im Einsatz, Personenschäden waren

glücklicherweise nicht zu beklagen.



