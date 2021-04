Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 09.04.2021, 12:00 Uhr – So., 11.04.2021, 12:30 Uhr

Kennzeichen

MYK-ZC 6, Baumaterial und ein Hubwagen entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw gefahren

Weißenthurm: Durch einen Hinweis wurde am Samstagvormittag bekannt,

dass eine 36-jährige Frau in Weißenthurm mit einem nicht zugelassenen

Pkw unterwegs war. Zusätzlich war die Fahrerin auch nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Strafverfahren

eingeleitet.



Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Andernach: Ein Strafverfahren wurde am Samstagvormittag gegen einen

70-jährigen Mann eingeleitet, weil er mit seinem Pkw alkoholisiert im

Stadtgebiet unterwegs war. Dem Fahrer wurde auf der

Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte

jedoch nicht einbehalten werden, da ihm dieser wegen einer früheren

Trunkenheitsfahrt bereits entzogen wurde.



Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tierarztpraxis

Plaidt: Bisher unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagmorgen,

gegen 04:25 Uhr, in der Straße „Pommerhof“, in die dortige

Tierarztpraxis einzubrechen. Das Innere wurde durchwühlt, nach

derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Kapelle mutwillig beschädigt

Kruft: Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum, von

Samstagnachmittag, bis Sonntagvormittag, gegen 10:00 Uhr, eine

Scheibe an der Kapelle in der Straße „Alte Chaussee“ beschädigt.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de erbeten



Junger Mann bei Zusammenstoß verletzt

Weißenthurm: Am Samstagnachmittag, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer

den Stierweg. In einem Kurvenbereich verlor der junge Mann, auf

nasser Straße, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit

dem Pkw eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß

wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Beide Pkw wurden stark

beschädigt und mussten abgeschleppt werden.



Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Gebiet der Polizei Andernach

noch 8 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand

verletzt wurde.



