Andernach

Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 05.03.2021/11:30 Uhr -So., 07.03.2021/13:15 Uhr

Mountainbike entwendet Mülheim-Kärlich: Am Samstagnachmittag, wurde im Zeitraum von 17:00 Uhr – 17:30 Uhr, an einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße, ein nicht abgeschlossenes Mountain-Bike, durch einen männlichen Täter entwendet.