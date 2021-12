Pressebericht Polizei Andernach, WE Fr., 10.12.2021/12:00 Uhr – So., 12.12.2021/14:00 Uhr

Hierbei

übersah sie einen 64-jährigen Zweiradfahrer, der an dem Pkw

vorbeifuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mofafahrer

aus und kam in der Folge zu Fall.

Der Mann wurde hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Fußgänger am Arm verletzt

Mülheim-Kärlich: Auf dem Parkplatz eines Baumarktes wurde am frühen

Samstagnachmittag ein 38-jähriger Mann am Arm verletzt, als ein

Transporter an ihm vorbeifuhr. Über das Zustandekommen des Unfalls

wurden unterschiedliche Angaben gemacht.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Dienstgebiet der Polizei Andernach ereigneten sich im

Berichtszeitraum noch 7 weitere Verkehrsunfälle, bei denen

glücklicherweise niemand verletzt wurde.



Betäubungsmittel aufgefunden – Polizeibeamte beleidigt

Andernach: Am Samstagabend, wurden bei einer Personenkontrolle im

Bereich Konrad-Adenauer-Allee, bei einem jungen Mann, geringe Mengen

Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der

Kontrollmaßnahme beleidigte der 18-Jährige zusätzlich die

eingesetzten Polizeibeamten. Auf Grund des aggressiven Verhaltens

wurde der alkoholisierte Mann danach ins Gewahrsam der Polizei

Andernach verbracht.

Gegen den 18-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Strafverfahren nach Betäubungsmittelgesetz eingeleitet

Andernach: Bei einem 28-jährigen Mann konnten ebenfalls im Bereich

Konrad-Adenauer-Allee, bei einer Personenkontrolle, geringe Mengen

Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch gegen

ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



